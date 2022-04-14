"Нелегко грати на виїзді з такою топ-командою, як Ліверпуль. Але ми показали, що маємо великий потенціал і якісних гравців на наступний сезон.

Гол Яремчука у відеоогляді матчу Ліверпуль – Бенфіка – 3:3

Енфілд – особливе місце для будь-якого гравця. Приємно забивати, але мені прикро покидати Лігу чемпіонів.

З того часу, як я переїхав до Португалії, зрозумів, що Бенфіка – це не тільки великий клуб у своїй країні, а й у всьому світі", – цитує Яремчука A Bola.

Нагадаємо, Бенфіка за сумою двох матчів (1:3 і 3:3) поступилась Ліверпулю у чвертьфіналі Ліги чемпіонів і вилетіла з подальшого розіграшу турніру.

Яремчук голом прощається з Лігою чемпіонів – Ліверпуль втратив перемогу над Бенфікою, але запасу вистачило для півфіналу