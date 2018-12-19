toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Бельгія
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ ДИНАМО

Яремчук – про черговий гол головою: Я великий хлопець і повинен цим користуватися

13:34 619 Читать на русском
Яремчук – про черговий гол головою: Я великий хлопець і повинен цим користуватися
Роман Яремчук / Фото ФК Гент

Український форвард Гента Роман Яремчук прокоментував перемогу над Сент-Трюйденом (3:1) в рамках Кубка Бельгії та виділив свій черговий гол головою.

"Важлива, але не така вже проста перемога для нас. Так, знову забив головою. Я великий хлопець і повинен цим користуватися.

Гол Яремчука допоміг Генту перемогти Сент-Трюйден Безуса та вийти у півфінал Кубка Бельгії

Думаю, Гент поступово покращує свою гру. Чудово себе відчуваю в команді. Нам потрібно зберегти переможний імпульс", – цитує Яремчук офіційний сайт клубу.

В поточному сезоні чемпіонату Бельгії Роман провів 18 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та одним асистом.

Маліновський неоднозначно прокоментував чутки про можливий трансфер в Мілан або Рому

Теги
Українці за кордоном Гент Гент Бельгія Роман Яремчук Роман Яремчук
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
5
хв
Арсенал
21:45
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук