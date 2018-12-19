Яремчук – про черговий гол головою: Я великий хлопець і повинен цим користуватися

Український форвард Гента Роман Яремчук прокоментував перемогу над Сент-Трюйденом (3:1) в рамках Кубка Бельгії та виділив свій черговий гол головою.

"Важлива, але не така вже проста перемога для нас. Так, знову забив головою. Я великий хлопець і повинен цим користуватися.

Гол Яремчука допоміг Генту перемогти Сент-Трюйден Безуса та вийти у півфінал Кубка Бельгії

Думаю, Гент поступово покращує свою гру. Чудово себе відчуваю в команді. Нам потрібно зберегти переможний імпульс", – цитує Яремчук офіційний сайт клубу.

В поточному сезоні чемпіонату Бельгії Роман провів 18 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та одним асистом.

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