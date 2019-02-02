Японські футболісти після програного фіналу Кубка Азії прибрали у роздягальні

Після фіналу Кубка Азії гравці збірної Японії зробили прибирання у своїй роздягальні.

Японці, попри засмучення через поразку в головному матчі турініру збірній Катару (1:3), не зрадили своїй традиції і поприбирали після себе.

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Також вони залишили на дошці напис "Дякуємо" трьома мовами – англійською, японською та арабською.

Нагадаємо, що під час ЧС-2018 збірна Японії вчинила так само. Гравці японської команди після поразки від Бельгії (2:3) в 1/8 фіналу турніру прибралися в роздягальні і залишили записку російською мовою.

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