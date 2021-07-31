Сьогодні, 31 липня, відбуваються матчі 1/4 фіналу футбольного турніру на Олімпійських іграх у Токіо. Результати та огляд поєдинків читайте на "Футбол 24".

Олімпійські ігри. Футбол, чоловіки, чвертьфінал

Японія – Нова Зеландія – 0:0 (Пен. 4:2)

Пенальті: Аясе Уеда, Ко Ітакура, Юта Накаяма, Мая Йошіда – Кріс Вуд, Каллам Макковет

На домашній Олімпіаді збірна Японії блискуче провела груповий етап змагань, випередивши Мексику, Францію і ПАР. Нова Зеландія тріумфувала тільки у стартовій зустрічі, мінімально здолавши лідера групи – Південну Корею. Далі "усі в білому" поступились Гондурасу та розписали нічию з Румунією. Тому "самураї" були очевидними фаворитами поєдинку за півфінальну путівку олімпійського футбольного турніру.

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У першому таймі японці створювали гострі моменти у штрафній зоні суперника, втім, забити господарям не вдалося. На 10-й хвилині свою команду міг виводити вперед Ватару Ендо. Захиснику Штутгарта забракло влучності. Нова Зеландія мляво проводила свої атаки, оборонці "самураїв" впевнено зупиняли всі випади.

На 31-й хвилині Такефуса Кубо зробив чудову передачу до штрафного суперника на Ріцу Доана, проте хавбек Армінії не зміг завдати точного удару. А наприкінці першої половини матчу товариш Луніна у Реалі впав неподалік 11-метрової позначки після боротьби з оборонцем "усіх в білому". Рефері тільки розвів руками.

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У другому таймі збірна Японії атакувала частіше. Автором двох ефектних моментів знову став Кубо. На 70-й хвилині він пробив з лінії штрафного майданчика, а згодом перед воротами намагався переграти голкіпера. Проте Майкл Вуд спокійно парирував усі удари "самураїв" аж до кінця основного часу.

Команди намагалися визначити найсильнішого вже в овертаймах. Однак ні господарям Ігор, ні Новій Зеландії не вдалося вийти уперед. Японці не припиняли гостро атакувати, "усі в білому" тепер почувалися впевненіше та вдало стримували суперника.

У серії післяматчевих пенальті фортуна нарешті повернулась обличчям до "самураїв". Новозелендці схибили двічі, японці ж не припустились жодної помилки. У півфіналі господарі битимуться із серйознішим суперником – Іспанією. "Червона Фурія" пробилась в 1/2 після перемоги над Кот-д'Івуар в іншому овертаймі.

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