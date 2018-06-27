Японія – Польща: прогноз на матч ЧС-2018

Японія та Польща зустрінуться у матчі 3 туру групового етапу чемпіонату світу 2018 у Волгограді. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Японія – Польща відбудеться 28 червня у Волгограді на однойменному стадіоні. Початок гри – 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Японія – Польща, прогноз букмекерів на матч ЧС-2018:

Фахівці авторитетної контори Willam Hill фаворитом протистояння вважають Японію (2.50). Коефіцієнти на перемогу Польщі або нічию у матчі однакові – 3.00.

Букмекери з Bwin у представників Європи також вірять менше. На перемогу поляків коефіцієнт становить 2.95, нічия оцінюється у 3.10, перемога Японії – 2.60.

Нагадаємо, у 2 турі групового етапу ЧС-2018 Польща розгромно програла Колумбії, а Японія зіграла унічию із Сенегалом. "Кадра" вже втратила шанси на вихід з групи, а ось "самураї" продовжують боротьбу за плей-офф.