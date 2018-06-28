Японія – Польща: анонс матчу ЧС-2018

Японія та Польща зустрічаються у 3-му турі Чемпіонату світу 2018 у групі H. "Футбол 24" представляє анонс матчу.

Японія – Польща

28 червня, 17:00. Волгоград, стадіон Волгоград Арена

Головний арбітр: Янні Сіказве (Замбія)

Телетрансляція на каналі НТН. Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Японія – Польща: прогноз на матч ЧС-2018

Азіатам достатньо не програти, аби стовідсотково забезпечити собі путівку в плей-офф. Поразка змушує оглядатись на сусідній матч, в якому потрібно буде, аби Колумбія програла Сенегалу або виграла з більшою різницею, ніж японці програють.

Дя Польщі цей матч не має турнірного значення. Однак це не означає, що команда Навалки готова зганьбитись остаточно. Поразка зробить з цього складу найгіршу збірну, яку наші сусіди будь-коли відправляли на Чемпіонат світу.

"Мене як форварда не навчили обігрувати 5-х суперників і забивати гол своїми силами, я залежу від пасів", – Роберт Лєвандовскі пояснив провал команди, вказавши на головну проблему – відсутні, як клас, центр поля, креатив і флангову гру. Це може бути його останній Мундіаль і черговий змарнований шанс.

Поляки спробують перемогти і хоча б трохи відмити ганьбу після раннього вильоту та двох поразок. Для тренера, який так впевнено вивів "кадру" у фінальну частину, це матч життя. Лише у випадку перемоги Адам Навалка отримає шанс зберегти посаду. Тому великої революції у складі чекати не варто. Але зміни знову будуть. Фабіанскі замінить провального Щенсни у воротах. Лукаш чекав дебюту на ЧС 12 років, адже на попередньому турнірі теж був у розі запасного. Глік має повернутись у центр захисту. 25-річний Рафал Курзава, який феєрив за Гурнік Забже, отримає шанс на фланзі атаки.

Цікаві факти

Японія в обох попередніх зустрічах обігравала Польщу (5:0 у 1996-му і 2:0 у 2002-му), але це були товариські дуелі.

За останні 5 матчів проти європейських збірних на ЧС японці забили тільки в одному: 2 поразки, 2 нічиї та 1 перемога.

Польща грала на мундіалях проти команд з Азії лише раз: поразка від Південної Кореї 0:2 на ЧС-2002.

Команда Навалкі – перша з Європи, яка вибула з ЧС-2018. Збірна Польщі вилітає на груповому етапі Мундіалю втретє поспіль (раніше були провали на ЧС-2002 і ЧС-2006).

Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі забив лише 2 голи за 10 матчів на великих турнірах.

Кейсуке Хонда – найкращий бомбардир серед азійських збірних на Кубку світу. Екс-хавбек Мілана забив 4 голи за 9 матчів і є першим японцем, хто відзначався на 3-х поспіль чемпіонатах світу (2010, 2014, 2018).

Польща востаннє не пропускала на Мундіал ще 32 роки тому: з часу перемоги 1:0 над Португалією на ЧС-1986.

Лише на домашньому ЧС-2002 Японія грала краще: тоді "самураї" змогли не програти жодного матчу групового турніру і забити 5 голів (нині 4).

Орієнтовні склади

Японія: Кавасіма – Сакай, Йошіда, Шоджі, Нагатомо – Хасебе, Шибасакі – Окадзакі, Кагава, Інуї – Осако.

Польща: Фабіанскі – Піщек, Глік, Беднарек, Рибус – Гуральскі, Крихов'як – Гросіцкі, Зєлінскі, Курзава – Лєвандовскі.

Прогноз

Польща виграє і зробить це досить впевнено. На попередніх провальних чемпіонатах світу "кадрі" вдавався третій матч – після поразок запізно приходила перемога престижу. Проти команд з Азії у поляків найкращі показники, якщо порівнювати суперників з різних континентів. Тут і опонент, який ні в чому не переважає європейську збірну. І битва за честь та довіру фанатів. Корейці фактично теж не могли вийти в 1/8, але боролись до кінця і вибили Німеччину. Тут буде щось схоже. Рахунок 3:1 на користь Польщі.