Олімпіада. Футбол, чоловіки, 1/2 фіналу

Японія – Іспанія – 0:0 (LIVE, овертайм)

Іспанія після історичного погрому івуарійців в овертаймі чвертьфіналу вийшла на непереможних господарів турніру. Японія виграла всі матчі, крім дуелі плей-офф. "Самураї" тільки в серії пенальті здолали Нову Зеландію. Господарі Олімпіади пропустили лише 1 гол за 4 зустрічі, відтак сподівалися пройти у фінал не лише зусиллями свого найкращого бомбардира Кубо (в активі хавбека Реала 3 голи). Іспанцям же голи даються непросто. До 90+3 хвилини матчу 1/4 фіналу "Фурія Роха" не забивала більше одного м'яча за гру. І лише завдяки дитячим помилкам африканців її прорвало. Чи надовго, мала з'ясувати звітна дуель.

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Японія без м'яча на старті поєдинку. Педрі традиційно режисерує гру. Швидка атака завершилася навісом у воротарський майданчик. Меріно дивом не влучив. Японці втекли у швидку контру з допомогою дальнього пасу, однак невлучний підсумковий удар навіть не потрапить до статистики через офсайд. Відзначаємо, що Луїс де ла Фуенте замінив обох флангових захисників. Оскар Хіль та Кукурелья почали досить активно, але ліворуч не вистачало динамізму Міранди. Вочевидь, наставник іспанців вирішив перестрахуватися, адже івуарійці надто часто розривали краї оборони "Фурії Рохи". Третя зміна була зовсім передбачуваною. Рафа Мір після хет-трику замінив Асенсіо.

Утім, центрфорвард Вулверхемптона зі стартових хвилин показав, що забивати виснаженим суперникам після пізнього виходу на заміну – не означає продовження феєрії в основі. Спочатку іспанець підштовхнув суперника, а потім не реалізував вихід сам на сам з голкіпером після пасу Меріно. Ну, хоч єдиний на дві команди удар у площину воріт завдав Мір за перші 45 хвилин – і те щастя. Японія не соромилася сидіти дуже глибоко і повністю віддати ініціативу. Господарі дозволяли накручувати себе фінтами, але у штрафний пускали з боями.

У перерви де ла Фуенте зняв активного Оскара Хіля. Замість захисника, який створив найбільше моментів (2), вийшов номінальний центрбек Вальєхо. Гострота зникла, а біля своїх воріт випустили центрфорварда Хаясі – удар повз ворота. І тут повторився сценарій першого півфіналу. Перуанський суддя Кевін Ортега призначив суперечливий пенальті, але після консультації з VAR та додаткового перегляду повторів своє рішення скасував. Це 32-річний капітан японців, захисник Сампдорії Йосіда встиг зіграти в м'яч, а потім в нього врізався Меріно – якщо це й фол, то в атаці.

Наставник європейців несподівано ще до 60 хвилини зняв Ольмо та Меріно. Вийшли найкращий бомбардир Іспанії U-21 на Євро-2021 Хаві Пуадо та Карлос Солер. Хадзіме Моріясу відповів на 65-й своїми замінами, випустивши дует свіжих гравців атаки. Іспанія контролює м'яч після перерви ще більше (під 70%), але до 70 хвилини пробивала лише Японія. Пуадо перервав затишшя, але за влучними спробами так і залишається 0:1. Таке враження, що суперники готові були до серії пенальті ще до початку другого тайму.

Педрі навіть помиляється геніально. Хавбек Барселони пасував зовсім в інший бік, але рикошет від спини захисника вивів Міра на голкіпера – 20-річний Косей Тані ціною мікропошкодження перекрив Рафі будь-яку можливість забити. Як же ж пожвавилася гра. Кубо згадав, що фанати, а може, й керівництво його Реала пильно стежать за цим півфіналом. Такефуса хитнув захисника, спокійно продерся у штрафний і потужно пробив. Одна проблема – хоч і по висоті, але у ближній кут, Сімон таке зазвичай тягне.

Де ла Фуенте згадав, що в нього є свій "реаліст". Асенсіо вийшов замість Педрі, і це змусило активізуватися. Двічі поспіль Рафа Мір з близької відстані мав шанс, але не зміг прошити захисників і воротаря. Все той же героїчний Тані взяв ще й удар Оярсабаля після навісу Асенсіо і скидання Міра. Іспанія довела свою перевагу хоч до якихось більш-менш пристойних цифр: 13:6 за ударами, 4:1 за влучаннями у площину воріт. Підопічні де ла Фуенте повторюють муки своєї національної збірної з Євро-2020: знову овертайм. Ну і від аналогій з півфіналом Бразилії та скасованим пенальті нікуди не дітися.