Кваліфікація на чемпіонат світу 2022 в Азії фактично завершена, хоча не всі матчі ще зіграні.

ЧС-2022, кваліфікація. Азія, 9 тур

Група А

Південна Корея – Іран – 2:0

Голи: Сон, 45+2, Кім Йон, 63

Група В

Австралія – Японія – 0:2

Голи: Мітома, 89, 90+4

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За тур до завершення кваліфікації стали відомі усі збірні, які подолали її успішно. Південна Корея обіграла Іран і вийшла на перше місце групи. Хоча це не має жодного турнірного значення – обидві збірні вже давно здобули путівки в Катар.

А от у групі В остаточно все вирішив матч між Японією та Австралією. "Самураї" у самісінькій кінцівці змогли забити два голи і перемогти, кваліфікувавшись на ЧС-2022. Окрім того, недосяжною для "соккеруз" стала ще й Саудівська Аравія.

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Відтак, від Азії на чемпіонат світу поїдуть Іран, Південна Корея, Японія та Саудівська Аравія. Також на турнірі гратиме Катар як господар. Австралія та ОАЕ матимуть додатковий шанс у плей-офф кваліфікації, який відбудеться в червні.