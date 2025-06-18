Японія – Сенегал: післяматчева прес-конференція Акіри Нішіно

Керманич збірної Японії Акіра Нішіно поділився враженнями від поєдинку проти національної команди Сенегалу (2:2) на чемпіонаті світу-2018.

"Це був серйозний матч. І боротися до кінця було дуже важко, але ми двічі зрівнювали рахунок. Знали, що Сенегал не та збірна, яку можна легко обіграти. Але після пропущених голів, мені здається, наша збірна заспокоїлася і перестала нервувати. Ми зуміли зрівняти рахунок, успішно зігравши в атаці.

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Гравці були впевнені в своїх силах, вони добре грали в пас, бачили, що можуть створювати моменти. В перерві вони були на позитиві та навіть запропонували в роздягальні варіанти зміни гри, а я повірив у перемогу. Але варто було точніше грати в пас. Зрозуміло, що в другому таймі ми грали на перемогу.

Ми не встигали за сенегальцями, особливо на флангах. Потім наші гравці це зрозуміли та внесли корективи. Ми не дозволили Сенегалу грати так, як вони хотіли. Ми тиснули на них, перехоплювали м'яч. Навіть після пропущених голів ми грали в свою гру. Наші гравці звикли до стилю Сенегалу, але я відчував, що ми зіграємо краще.

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Нейтралізувати Мане було дуже важливо, а Сакаї, як на мене, дуже добре його стримував. І, звісно, обмежив загрозу з його боку. Але нас турбує інше. Мане позитивно впливав на інших гравців сенегальської атаки. І я думаю, що ми давали йому багато свободи. Але вцілому нормально йому протидіяли.

Чи вийдемо до 1/8 фіналу? Для цього потрібно виграти третій матч. Після першої перемоги я націлювався на другу. Сьогодні ми хотіли грати дуже агресивно і все ж заробили очко. Я вважаю, що результат надасть нам бонус перед третім поєдинком", – цитує Нішіно Sport24.

Після двох зіграних матчів збірні Японії та Сенегалу набрали по 4 очки і є головними претендентами на вихід в плей-офф із групи H. Їхні конкуренти – Польща і Колумбія – в ці хвилини грають в очній зустрічі.