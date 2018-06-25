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Японія – Сенегал: геніальна офсайдна пастка у виконанні азіатів

24 червня 21:27 1263 Читать на русском
Японія – Сенегал: геніальна офсайдна пастка у виконанні азіатів
Збірна Японії / фото: офіційний твіттер команди

Матч 2 туру ЧС-2018 Японія – Сенегал завершився бойовою нічиєю 2:2. В одному з епізодів японці продемонстрували неабияку командну гру в захисті.

Збірна Японії у поєдинку 2 туру чемпіонату світу-2018 розписала нічию з Сенегалом. У обох команд після 2 зіграних матчів по 4 очки.

Японія – Сенегал – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Наприкінці першого тайму японці виконали неймовірну офсайдну пастку. Під час подачі зі штрафного у виконанні Сенегалу гравці азійської збірної синхронно вибігли зі свого штрафного майданчика, залишивши одразу півкоманди суперника у офсайді.

У 3 турі ЧС-2018 Японія зіграє проти Польщі, а Сенегал поміряється силами з Колумбією.

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ЧС-2018 2 тур

Японія - Сенегал: Неділя 24 червня 2018

Японія
Матч завершено
2 : 2
Сенегал
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Теги
ЧС 2018 Японія - Сенегал Японія Японія футбольні курйози Відеоновини
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