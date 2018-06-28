Японія – Польща: післяматчева прес-конференція Акіра Нішіно

Головний тренер збірної Японії Акіра Нішіно прокоментував поразку 0:1 від Польщі у матчі 3 туру чемпіонату світу-2018 та вихід команди в 1/8 фіналу турніру.

"Ми заслужили місце в 1/8 фіналу. Мені б хотілося, щоб напередодні матчу плей-офф з Англією або Бельгією мої гравці були впевнені у собі. Сьогодні ми не дуже активно грали в атаці, але я розраховую, що ми покажемо більш вільний, більш атакувальний футбол у наступному матчі", – цитує Нішіно офіційний сайт ФІФА.

У 3 турі Колумбія перемогла Сенегал, а Японія програла Польщі. Південноамериканська команда набрала 6 очок та посіла перше місце, поляки з 3 пунктами стали четвертими.

А ось Сенегал та Японія заробили по 4 очки. Різниця м'ячів у команд вийшла однакова – 4:4. У очній зустрічі африканці та азіати також не змогли визначити сильнішого та зіграли внічию 2:2.

У такому випадку до уваги береться останній додатковий показник перед жеребкуванням – кількість жовтих карток. У Японії – 4 жовті картки, у Сенегала – 6. Таким чином, японці фінішували на другому місці та вийшли в 1/8 фіналу ЧС-2018.