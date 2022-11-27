Чемпіонат світу-2022. 2 тур. Група Е

27 листопада, 12:00. Ер-Раян, стадіон Ахмед бін Алі

Головний арбітр: Майкл Олівер (Англія)

Телетрансляція: Суспільне

Японія – одна з головних симпатій вашого автора на ЧС-2022. У першому турі команді Хаджиме Моріясу вдалося створити грандіозну сенсацію – переламати гру проти Бундестім на свою користь і вирвати перемогу над світовим грандом. Японці зіграли дисципліновано, по-спортивному нахабно, а свої прізвища на табло записав дует представників Бундесліги – Доан і Асано. Вже після тріумфу організатори Мундіалю були приємно шоковані тим, що японські вболівальники прибрали за собою на трибунах, а футболісти збірної аналогічний клінінг навели в роздягальні. Як тут не захоплюватися цією нацією?

У чому проблема Німеччини? Таке буває 2-3 рази на рік

Несподівана перемога "самураїв" серйозно заплутала ситуацію у групі Е і відкрила перед ними чудові перспективи. Для ймовірного дострокового виходу у плей-офф (залишивши за бортом Іспанію чи, що реальніше, Німеччину) потрібно сьогодні всього лиш обіграти збірну Коста-Ріки.

Зауважте, у попередньому реченні "всього лиш" написане без лапок. Хто бачив поєдинок костаріканців проти Іспанії, той погодиться – команда Луїса Фернандо Суареса виглядала настільки кволо і безпомічно, що є головним претендентом на передчасний виліт з ЧС услід за Катаром. Після 0:7 головний тренер був самокритичним.

"Ми повинні поговорити про все, а потім забути. Зрозуміло, що треба грати інакше. Треба швидко забути ситуацію, яка сталася проти Іспанії. Очевидно, що ця поразка боляче вдарила по команді. (…) Зі свого боку, я повинен бути дуже обережним у тому, що говорю, щоб команда не впала ще нижче. Мене більше хвилює настрій, ніж футбол. Подивимося, як можна вивести команду з цієї ями, в якій вона опинилася", – підсумував Суарес.

Японія не настільки полюбляє гратися у контроль м’яча, як Іспанія; у неї не відточене до автоматизму мереживо короткого пасу. Коста-Ріка почуватиметься цього разу більш впевнено, проведе хоча б парочку осмислених атак і, можливо, навіть заб’є. Але на щось більше їй просто забракне класу. Цей Мундіаль вже подарував кілька сенсацій, однак на стадіоні Ахмед бін Алі сьогодні обійдеться без несподіванок.

Орієнтовні склади на матч Японія – Коста-Ріка

Японія: Гонда – Томіясу, Ітакура, Йошіда, Нагатомо – Моріта, Шібасакі – Іто, Камада, Кубо – Асано

Коста-Ріка: Навас – Мартінес, Кальво, Дуарте, Ов’єдо – Фуллер, Борхес, Техеда, Беннет – Кемпбел, Контрерас

Прогноз Футбол 24 – 2:0

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