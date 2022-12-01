Японія в матчі з Іспанією побореться за вихід до плей-офф чемпіонату світу. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

Матч Японія – Іспанія розпочнеться о 21:00 за київським часом. Телетрансляція зустрічі доступна на MEGOGO та Суспільному. Текстовий онлайн проведе "Футбол 24".

Японія – Іспанія: анонс матчу ЧС-2022

Стартові склади команд:

Японія: Гонда – Нагатомо, Ітакура, Йошіда, Танігучі – Камада, Моріта, Танака – Кубо, Іто, Маеда.

Іспанія: Унаї Сімон – Аспілікет, Родрі, Пау Торрес, Бальде – Бускетс, Педрі, Гаві – Ніко Вільямс, Ольмо, Мората.

Станом на два зіграні тури Іспанія та Японія посідають два перші місця у групі Е: у "Фурії Рохи" 4 очки, у "самураїв" – 3 бали в активі. За певних розкладів нічия гарантує обом командам вихід у плей-офф, особливо якщо Німеччина мінімально здолає Коста-Рику в паралельній зустрічі.