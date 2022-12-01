Збірна Японії в рамках 3-го туру групового етапу чемпіонату світу-2022 зустрічається з Іспанією. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат світу-2022, 3-й тур, група E

1 грудня, 21:00, м. Доха, "Мужінародний стадіон Халіфа"

Головний арбітр: Вітор Гомес (ПАР)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Ключовим у групі Е мав стати поєдинок між збірними Іспанії та Німеччини, однак переможця у ньому не визначили. Ситуація тільки стала заплутанішою – "Фурія" Роха" з чотирма заліковими балами лідирує, Японія та Коста-Ріка відстають всього на одне очко, а Німеччина тримається у трьох пунктах позаду. При цьому різниця голів між "самурями" та "Бундестім" мінімальна.

По-хорошому, за таких умов усім потрібна перемога – і особливо це стосується японців, адже навряд чи німці допустять осічку ще й з костариканцями. Втім, ЧС-2022 доводить, що статус гранда та яскраві перформанси в попередніх турах взагалі нічого не значать (доведено Францією та Данією), тож іспанці повинні поставитись до сьогоднішнього матчу з максимальною відповідальністю. Підопічних Луїса Енріке влаштують тільки три очки.

Їхня зустріч з "Бундестім" виявилась доволі неоднозначною. "Фурія Роха" продемонструвала шикарну ігрову форму, тримаючи м'яч 64% часу й вміло підлаштовуючись під особливості суперника. Німеччина, наприклад, перекрила основний канал просування атак Іспанії (Бускетса), однак піренейці почали працювати через діагоналі Ляпорта.

Пресинг же часто вдавалося розбивати хитрими змінами позицій, а на лівому фланзі круто працювала зв'язка Ольмо-Альба. Дані стягував на себе захисників і відкривав простір для Жорді – саме завдяки цьому й прилетів гол Морати. Тим не менш, німці відчутно переважали в якості роботи без м'яча, тож іспанці створили занадто мало (як для свого рівня) реальних моментів.

В останні півгодини команда несподівано перейшла на режим контратак. Він вимагав від підопічних Луїса Енріке надійної роботи в оборонному блоці, однак футболісти постійно висмикувались зі структури й тяжіли до виходів через короткий пас – в інший футбол команда грати не звикла. До того ж, атакувальні заміни Хансі Фліка змогли притиснути фаворита, хоча і в першому таймі німці створили достатньо.

Це неабияк тривожить перед матчем з Японією. "Самураї" у 1-му турі довели вміння якісно пресингувати навіть такі потужні колективи, як Німеччина. Тренерський штаб продемонстрував здатність розпізнавати вразливості у тактичних побудовах суперника – зокрема, Ходзіме Моріясу своєчасно перекрив вривання Раума, додавши до оборони ще одного захисника, а згодом почавши кошмарити фланг Девіда.

Перемога над "Бундестім" виявилась і тактичною, і заслуженою (хоча без фарту не обійшлося). Значить, Іспанія теж перебуває в небезпеці – у неї теж далека від ідеалу оборона, а фулбеки теж грають високо. До того ж, німці прекрасно показали, як саме необхідно пресингувати "Фурію" і як вона буде виходити з-під цього тиску.

Проблема Японії полягає в тому, що після Німеччини сталася поразка від Коста-Ріки. Блискуча команда Ходзіме Моріясу взагалі нічого не створила, розкатавши найнудніший матч чемпіонату світу-2022 – та ще й програвши його. Звісно, той єдиний пропущений гол виявився абсолютно випадковим, однак чогось хорошого на адресу "самураїв" сказати неможливо. Це був провал.

Подивимось, як представники Далекого Сходу відреагують на нього. У збірної Японії є традиція чергувати прориви в 1/8 чемпіонатів світу та вильоти на стадії групового етапу. У 2018 році команда з групи не вийшла. Чи вдасться підопічним Ходзіме Моріясу створити сенсацію й переписати історію? Дізнаємо сьогодні ввечорі.

Орієнтовні склади на матч Японія – Іспанія

Японія: Гонда – Ямане, Ітакура, Йосіда, Нагатомо – Танака, Моріта – Доан, Камада, Кубо – Маеда

Іспанія: Сімон – Карвахаль, Пау Торрес, Лапорт, Альба – Коке, Родрі, Педрі – Ферран Торрес, Мората, Ольмо

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Очевидно, що збірна Іспанії є фаворитом протистояння, однак в умовах чемпіонату світу це нічого не значить. Тут не тільки кожен матч, а і кожен тайм – окрема історія. Японія вже довела готовність бити грандів, тож легко підопічним Луїса Енріке не буде.

Тим не менш, на дистанції двох турів "Фурія Роха" дійсно сподобалась. Окремі недоліки присутні – і за них можуть болісно покарати – але хіба ви бачили у Катарі бодай одну ідеальну команду? Футбол збірних в принципі не настільки якісний, як клубний, однак іспанці продемонстрували максимально наближену до клубних стандартів гру. Зокрема, за співвідношенням створених моментів і очікуваних голів на Мундіалі вони поступаються тільки Франції.

Японія здатна здивувати, але навіть у прекрасному поєдинку з німцями все могло завершитись прозаїчніше. Матч з Коста-Рікою теж зіпсував враження, але насправді сила "самураїв" у прогнозі на матч не має особливого значення. Іспанія на декілька порядків сильніша – і нам здається, що сьогодні "Фурія Роха" це доведе.