Японія – Хорватія: стартові склади та онлайн-трансляція дуелі 1/8 ЧС-2022
Японія та Хорватія зустрічаються на стадії 1/8 фіналу чемпіонату світу в Катарі. Посилання на онлайн-трансляцію матчу в цій новині на "Футбол 24".
Матч першої стадії плей-офф стартує о 17:00. Наживо переглянути гру можна на MEGOGO, а також на сайті й телеканалі Суспільне. Текстову онлайн-трансляцію проведе Футбол 24.
Японія – Хорватія: анонс матчу 1/8 фіналу ЧС-2022
Переможець дуелі у чвертьфіналі чемпіонату світу зустрінеться з тріумфатором пари Бразилія – Південна Корея.
Стартові склади команд на матч Японія – Хорватія:
Японія: Гонда – Томіясу, Йошіда, Танігуті – Нагатомо, Ендо, Моріта, Іто – Камада, Маеда, Доан.
Хорватія: Ліваковіч – Юрановіч, Ловрен, Гвардіол, Барішіч – Брозовіч, Модріч, Ковачіч – Перішіч, Петковіч, Крамаріч.