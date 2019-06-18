Японія – Чилі – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Іспанія — 08:23 3076
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Барселона близька до повернення Неймара – ПСЖ отримає шалену суму і трьох гравців основи каталонців
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Реал наближає трансферний рекорд, Лунін і ще 17 питань за 21 день – Зідан отримав "60 голів", а герой Києва шокуєІспанія — 17 черв 8830
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Au revoir мсьє Неймар: ПСЖ розглядає 5 гравців на заміну бразильцеві – небезпека для Гвардіоли та радість БарселониФранція — 17 черв 6633
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Барселона спростувала домовленість із ГрізманномІспанія — 17 черв 1035
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Атлетіко підпише Феліша за рекордну суму в історії клубу, – MarcaІспанія — 17 черв 2413