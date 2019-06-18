Японія – Чилі – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Збірна Чилі знищила Японію у рамках 1-го туру групового етапу Копа Амеріка (4:0). Дивіться відео голів та огляд матчу Японія – Чилі.

Копа Амеріка-2019, 1-й тур

Група С

Японія – Чилі – 0:4

Голи: Пульгар, 41, Варгас, 54, 83, Санчес, 82

Збірна Чилі каменя на камені не залишила від японців. Хоча першого голу довелось чекати аж до 41-ї хвилини, відзначився Пульгар. В другому таймі Варгас подвоїв перевагу, а під кінець матчу азіати відверто посипались, пропустивши два поспіль голи від Алексіса та того ж таки Варгаса.

Копа Амеріка-2019: Чилі розгромила Японію – Санчес відзначився голом вперше за півроку

Завдяки цій перемозі чилійці поділяють перше місце з Уругваєм у групі C. Японці ж з Еквадор мають по 0 очок.