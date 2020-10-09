"Якщо б я міг повернутися і грати там знову, то гайнув би з Італії цієї ж миті, оскільки це те, що мені знайоме, це те, звідки я родом, і це те, що дозволило мені бути тим, ким я є, і перебувати на нинішньому рівні.

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Я в нинішньому віці, й ви можете розпитати мою сім'ю чи мого агента, якщо б мав можливість повернутися та завершити свою кар'єру в Уотфорді, то вхопився б за цей шанс", – заявив фулбек у подкасті Watford Golden Tales.

Відзначимо, що Ешлі Янг виховувався у системі "шершнів" з 10 років і пройшов з Уотфордом шлях від Ліги 1 до АПЛ в середині "нульових". Далі в його кар'єрі були Астон Вілла, Манчестер Юнайтед, а взимку 2020-го універсал перебрався на Джузеппе Меацца.

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