Янг відмовився від нового контракту з Манчестер Юнайтед і може покинути клуб вже взимку

Захисник Манчестер Ешлі Янг близький до відходу з клубу під час зимового трансферного вікна.

Ветеран відмовився підписувати новий контракт "червоними дияволами", інформує Sky Sports Italy.

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Чинна угода Янга закінчується влітку 2020-го, однак клуб був готовий продовжити її ще на один рік. Англійця така пропозиція не зацікавила, і він налаштований шукати нове місце роботи. Раніше з'явилась інформація, що капітаном Манчестер Юнайтед цікавиться Інтер, який може запропонувати гравцю більш тривалий контракт. Імовірно, Янг покине Олд Траффорд вже у січні.

Колишній гравець збірної Англії провів у поточному сезоні 16 матчів, в яких відзначився одним голом та одним асистом.

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