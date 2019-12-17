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Янг покине Манчестер Юнайтед після сезону 2019/20

07:30 541 Читать на русском
Янг покине Манчестер Юнайтед після сезону 2019/20
Ешлі Янг / PA

Універсал англійського Манчестер Юнайтед Ешлі Янг, вочевидь, проводить останній сезон у футболці манкуніанців.

34-річний англієць піде з МЮ після завершення сезону, стверджує ESPN.

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За інформацією видання, менеджмент "червоних дияволів" вирішив не пропонувати ветерану новий контракт. Сам Янг і не сподівався на такий крок босів Юнайтед. Утім, фланговий виконавець не збирається вішати бутси на цвях. Янг має кілька пропозицій із АПЛ, Чемпіоншипу та зарубіжних клубів і готовий покинути Альбіон.

У нинішньому сезоні Ешлі Янг провів 15 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Уродженець Стівенейджа виступає за манкуніанців із літа 2011 року. За цей період він здобув 5 трофеїв, зокрема, став чемпіоном Англії і тріумфував у Лізі Європи.

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