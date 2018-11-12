Янг отримає новий контракт від Манчестер Юнайтед, – ЗМІ

Англійський Манчестер Юнайтед розпочав перемовини щодо продовження контракту з універсалом Ешлі Янгом.

33-річний оборонець/півзахисник веде перемовини з МЮ про новий контракт, повідомляє Sky Sports.

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За інформацією видання, сторони обговорюють умови нової однорічної угоди. Дія чинного контракту Янга з "червоними дияволами" розрахована до завершення поточного сезону.

Універсальний виконавець випав із основної обойми гравців Юнайтед у перший сезон роботи з клубом Жозе Моурінью. Проте, в минулому сезоні йому вдалося стати гравцем стартового складу, а в сезоні 2018/19 Ешлі Янг уже провів 8 матчів в АПЛ, у яких зробив 2 асисти. Ще 2 поєдинки він зіграв у Лізі чемпіонів.