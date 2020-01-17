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Янг офіційно став гравцем Інтера

17 січня 21:18 2917 Читать на русском
Янг офіційно став гравцем Інтера
Ешлі Янг / Reuters

Колишній захисник Манчестер Юнайтед Ешлі Янг тепер тренуватиметься під керівництвом Антоніо Конте.

Інтер підписав контракт з Янгом терміном на півроку та опцією продовження на рік, інформує офіційний сайт "нерадзуррі".

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Раніше зазначалось, що англієць заробить 6 млн євро за півтора роки в Мілані, а сума трансферу складає смішні 1,5 млн євро.

Нагадаємо, ветеран захищав кольори манкуніанців з 2011 року. В поточному сезоні АПЛ Янг провів 12 матчів.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ешлі Янґ Ешлі Янґ Інтер Інтер Італія Трансфери Трансфери Інтера Головне
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