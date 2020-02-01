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Янг назвав головну причину свого трансферу до Інтера

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Янг назвав головну причину свого трансферу до Інтера
Ешлі Янг / Sempreinter

Захисник Інтера Ешлі Янг оцінив свій перехід до "нерадзуррі" та розповів, що змусило змінити клуб в поточне трансферне вікно.

"Конте хотів мене пару років тому в Челсі, він фантастичний менеджер. Він вигравав трофеї і у нього є амбіції продовжувати це робити. Я хочу стати частиною цього в Інтері.

Янг офіційно став гравцем Інтера

Я хочу вигравати трофеї з таким наставником. Ви завжди виходите на поле з бажанням битися за тренера. До того ж, я отримав можливість грати на регулярній основі. Я не робив цього у Манчестер Юнайтед, і сказав керівництву та тренеру, що хочу покинути клуб і розпочати новий етап своєї кар'єри. Окрім цього, я ніколи не виступав за межами Англії", – поділився Янг в коментарі Sky Italia.

Нагадаємо, ветеран захищав кольори манкуніанців з 2011 року та приєднався до Інтера в січні 2020 року. В поточному сезоні АПЛ Янг провів 12 матчів.

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Трансфери Антоніо Конте Антоніо Конте Трансфери Інтера Ешлі Янґ Ешлі Янґ Інтер Інтер Італія
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