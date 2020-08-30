Янг Бойз здолав жертву Шахтаря та оформив золотий дубль у Швейцарії
21:53 - Читать на русском
Вболівальники Янг Бойз можуть пишатись своєю командою за підсумками минулого сезону.
У фіналі Кубка Швейцарії Янг Бойз переміг Базель (2:1) та завоював трофей турніру вперше з 1987 року.
Базель залишився без головного тренера – в останньому матчі команда розгромно програла Шахтарю
Варто відзначити, що місяць тому гравці з Берна виграв золоті медалі внутрішнього чемпіонату, оформивши золотий дубль.
Нагадаємо, Базель, який фінішував третім у минулому сезоні чемпіонату Швейцарії, поступився Шахтарю в рамках 1/4 фіналу Ліги Європи (1:4).
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