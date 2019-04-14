Янг Бойз став чемпіоном Швейцарії за 7 турів до закінчення чемпіонату

Янг Бойз оформив 13-те чемпіонство у Швейцарії.

Янг Бойз вдруге поспіль та в 13-те загалом став чемпіоном Швейцарії. "Жовто-чорні" оформили чемпіонство за 7 турів до завершення тамтешньої першості.

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Янг Бойз випереджає Базель на 22 очки та має матч у запасі. Зазначимо, що "бджоли" оформили чемпіонство після осічки Базеля в матчі з Ґрассгоппером.

Янг Бойз усією командою спостерігав за втратою очок конкурентами та відсвяткував тріумф відразу після фінального свистка у матчі Базеля з Ґрассгоппером.

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