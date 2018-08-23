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Янг Бойз –​​​​​​​ Динамо Загреб –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

09:52 122 Читать на русском
Янг Бойз –​​​​​​​ Динамо Загреб –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу
Янг Бойз –​​​​​​​ Динамо Загреб –​​​​​​​ 1:1 / ФК Янг Бойз

Янг Бойз вдома не зміг переграти загребське Динамо. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Янг Бойз у першому матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів вдома приймав загребське Динамо. Вже на 2-й хвилині Кевін Мбабу вивів чемпіона Швейцарії вперед. Але за 38 хвилин Міслав Оршіч зрівняв рахунок, забивши важливий гол на виїзді.

У другому таймі за явної переваги господарів команди більше не забивали. Усе вирішиться наступного тижня в Загребі.

Ліга чемпіонів, раунд плей-офф, перший матч

Янг Бойз – Динамо Загреб – 1:1

Голи: Мбабу, 2 – Оршіч, 40

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Янг Бойз - Динамо Загреб: Середа 22 серпня 2018

Янг Бойз
Матч завершено
1 : 1
Динамо Загреб
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Ліга чемпіонів Янг Бойз - Динамо Загреб Янг Бойз Янг Бойз Динамо Загреб Динамо Загреб Відеоновини
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