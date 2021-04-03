"Я був би радий сказати: "Вболівальники Вест Хема, вакцинуйтеся, готуйте паспорти, оскільки наступного сезону ми вирушаємо у подорож".

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Але я не настільки дурний для таких заяв. Я мрію про це, хочу цього. Але, що я можу сказати... Я 11 років був в Евертоні, і лише одного разу за цей час ми закінчили чемпіонат у топ-4. У Вест Хемі я працюю 18 місяців і ми боремося за четвірку.

Чому б Вест Хему не говорити про єврокубки? У нього неймовірні традиції, але я вже багато разів говорив, що у клубі у багатьох речах потрібно домогтися прогресу", – цитує Мойєса CNN.

Нагадаємо, після 29-ти турів Вест Хем посідає у турнірній таблиці АПЛ п'яту сходинку. Від Челсі, який йде четвертим, команду Ярмоленка відділяє лише 2 очки.

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