Яндекс планує транслювати матчі єврокубків в Україні – російська компанія заблокована вже 2 роки

Російські компанії Яндекс та Rambler Group налаштовані придбати права на трансляції міжнародних поєдинків та показувати їх в Україні.

Яндекс, який втрутився у боротьбу за придбання прав на трансляцію матчів єврокубків, розглядає можливість показу поєдинків не лише в Росії. Інтернет-компанія, яка заблокована в Україні ще з 2017 року, планує транслювати матчі і в інших країнах, починаючи з сезону 2020/21.

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Україна опинилася в переліку країн, у яких росіяни планують транслювати поєдинки. "Про цю ситуацію в Україні вже знають і вона їм не подобається", – повідомляє РБК.

До слова, заборона діяльності Яндекс в Україні чинна до 2022 року.

Нагадаємо, в Україні правами на трансляцію Ліги чемпіонів та Ліги Європи володіє Медіа Група Україна, до складу якої входять телеканали "Футбол 1/2".

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