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Яна Суркіс звернулась до фанатів Динамо – дівчину звинуватили в образі ультрас киян

17:04 - Читать на русском
Яна Суркіс звернулась до фанатів Динамо – дівчину звинуватили в образі ультрас киян
Яна Суркіс / Фото Instagram

Донька президента Динамо Яна Суркіс заявила, що поважає фанатів київського клубу.

"Для всіх, хто вірить ЗМІ. Мені у чаті написали цю фразу, яку я прочитала вголос. А наші улюблені ЗМІ як завжди все перекрутили на свою користь.

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Я поважаю вболівальників Динамо Київ і в житті б їх не образила!" – написала дівчина в Instagram.

Нагадаємо, зараз в ультрас "біло-синіх" складні взаємини з керівництвом столичного клубу. Фанати обурені призначенням Мірчі Луческу на посаду головного тренера Динамо. Ультрас заявили, що не дозволять 75-річному румуну спокійно працювати у київській команді.

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Теги
Динамо Динамо ультрас футбольні фанати Яна Суркіс
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