Яна Суркіс звернулась до фанатів Динамо – дівчину звинуватили в образі ультрас киян

"Для всіх, хто вірить ЗМІ. Мені у чаті написали цю фразу, яку я прочитала вголос. А наші улюблені ЗМІ як завжди все перекрутили на свою користь.

"У**буй звідси": фанати Динамо ображали Луческу і не пустили доньку Суркіса на стадіон (18+)

Я поважаю вболівальників Динамо Київ і в житті б їх не образила!" – написала дівчина в Instagram.

Нагадаємо, зараз в ультрас "біло-синіх" складні взаємини з керівництвом столичного клубу. Фанати обурені призначенням Мірчі Луческу на посаду головного тренера Динамо. Ультрас заявили, що не дозволять 75-річному румуну спокійно працювати у київській команді.

"Навіщо йому, у його 75 років, цей стрес? Він не зможе спокійно тренувати": ультрас Динамо ніколи не пробачать Луческу