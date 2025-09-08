Ямаль загубив паспорт після гри відбору до ЧС-2026 – зірка може застрягти в Туреччині
Лідер збірної Іспанії та Барселони потрапив у неприємну ситуацію після перемоги над Туреччиною (6:0) у кваліфікації на Мундіаль.
Ламін Ямаль може на деякий час застрягти в Туреччині. 18-річний гравець збірної Іспанії та Барселони не зміг знайти свій паспорт після гри проти Туреччини (6:0).
В соцмережі X завірусилось відео, на якому Ямаль виходить з командного автобуса і довго шукає паспорт. Ламін навіть повернувся до роздягальні на стадіоні в Коньї, але нічого так і не знайшлося.
Через цю ситуацію гравець може застрягти на деякий час в Туреччині, а його повернення до клубу зі збірної дещо затримається.
Вже у неділю, 14 вересня, Барселона має зіграти проти Валенсії в Ла Лізі.
