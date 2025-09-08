Лідер збірної Іспанії та Барселони потрапив у неприємну ситуацію після перемоги над Туреччиною (6:0) у кваліфікації на Мундіаль.

Ламін Ямаль може на деякий час застрягти в Туреччині. 18-річний гравець збірної Іспанії та Барселони не зміг знайти свій паспорт після гри проти Туреччини (6:0).

Хет-трик Меріно у відеоогляді матчу Туреччина – Іспанія – 0:6

В соцмережі X завірусилось відео, на якому Ямаль виходить з командного автобуса і довго шукає паспорт. Ламін навіть повернувся до роздягальні на стадіоні в Коньї, але нічого так і не знайшлося.

Через цю ситуацію гравець може застрягти на деякий час в Туреччині, а його повернення до клубу зі збірної дещо затримається.

Вже у неділю, 14 вересня, Барселона має зіграти проти Валенсії в Ла Лізі.

Lamine Yamal lost his passport in Turkey.



After the match, Lamine Yamal spent a long time looking for his passport, even returning to the locker room to check there as well, but he left the stadium without finding it. @beyazfutbol ️

pic.twitter.com/V4Wf5gNsln — Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) September 7, 2025

