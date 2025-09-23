Напередодні вручення "Золотого м’яча-2025" аналітики CIES Football Observatory представили власний рейтинг найкращих футболістів світу за останній рік. Для підрахунку використовувалася суто статистична методологія – враховувались виступи польових гравців у шести ігрових аспектах, кількість зіграних матчів, рівень змагань та результати команд.

На вершині списку опинився юний феномен Барселони Ламін Ямаль. 18-річний іспанець випередив Кіліана Мбаппе та партнера по клубу Педрі, які замкнули трійку лідерів. Найкращим серед захисників став Вірджил ван Дейк (4-та позиція).

Переможець "Золотого м’яча-2025" Усман Дембеле цього разу задовольнився лише сьомою сходинкою – позаду Майкла Олісе та Мохамеда Салаха.

Дембеле – володар "Золотого м'яча-2025"