"Я дуже схвильований, мені не терпиться показати, на що ми здатні. Зміна іміджу? Це, щоб трохи розважити себе. Мені нудно вдома, тому я так вчинив.

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Хотів би, щоб мене запам'ятали як хорошого гравця, а також як ввічливу і шанобливу людину. Мене так виховували батьки.

Що можу сказати тим, хто вважає мене піжоном? Поки я перемагаю, ніхто нічого не може мені сказати; коли мене перемагають, то можуть.

Інтер дуже сильна команда в обороні; це їхня найкраща зброя. Вони дуже добре грають на контратаках. Але ми хороші, і нам потрібно віддати все, що у нас є, щоб пройти в наступний раунд. Інтер грає у півфіналі Ліги чемпіонів, і хоче вийти у фінал. Вони віддадуть усе, що в них є. Гравець Інтера? Баррела або Лаутаро. Мені подобається стежити за командою.

У моєму віці мало хто з гравців зіграв так багато матчів (100) за Барселону. Не всім це вдається. У 17 років не кожен може грати на тому рівні, на якому я, і це ціную. Не відчував страху, але в мене була мотивація і поколювання в животі. Залишив цей страх позаду в парку Матаро давним-давно.

У футболі немає віку. Вся справа в якості та менталітеті. Якщо ти готовий, то ти готовий. Ми доводимо це, ми дуже молода команда, і ми на дуже високому рівні. Вік – це всього лише число.

Як діти, ми бачили, коли Барселона виграла Лігу чемпіонів у 2015 році. Відчуваємо прив'язаність до наших кольорів. Хочемо перемог, і щоб наша команда опинилася на вершині. Це інше відчуття, коли ти вихованець Ла Масії, і граєш в дербі чи Класіко.

Тиск Ліги чемпіонів? Я б не назвав це тиском; атмосфера, подібна до фіналу Кубка Іспанії, – це те, чим ти виходиш і насолоджуєшся. Днями була гра, в якій ми страждали фізично, наші ноги не могли більше витримувати, і ми були неймовірно напружені. Але наші серця сильніші за наші ноги.

Під час блекауту я не знав, що робити. Відключення електроенергії змусило нас усіх нервувати. Але ми зосереджені на півфіналі, це зараз найголовніше.

Порівняння з Мессі? Я ні з ким себе не порівнюю, тим більше з Мессі. Залишу це вам. Я намагаюся бути собою і йти своїм власним шляхом. Я захоплююся Лео, як найкращим в історії, але я не порівнюю себе з ним", – цитує Ямаля AS.

Нагадаємо, Барселона зіграє з Інтером у півфіналі Ліги чемпіонів завтра, 30 квітня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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