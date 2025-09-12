"Одного дня я подзвонив мамі й сказав: "Мамо, я піду до школи, але нічого робити не буду. Я готуватимусь до тренування". Вона відповіла: "Що ти таке прийняв?". Я сказав: "Якщо я зосереджуся, то стану футболістом". Вона кричала на мене щодня, але зрештою зрозуміла. Я цього нікому не рекомендую, але це була моя мрія, і я її здійснив.

Я сказав: "Якщо ви залежатимете від мене в роботі, нам кінець. Але якщо я стану футболістом – тоді хвилюватись не треба буде". Я жив у квартирі, де кухня і спальня були в одному місці. Я бачу свою маму щасливою, бачу, що мій брат може мати дитинство, яке я хотів би мати – і це робить мене найщасливішим. Для мене моя мама – це моя королева, вона те, що я люблю найбільше", – цитує Ямаля GOAL.

Попри блискучу кар’єру, зірковий підліток визнає, що слава змінила його життя: "Раніше я міг робити, що захочу: піти випити з друзями. Тепер – ні. Пам’ятаю літнє передсезоння в Кореї, Японії, Китаї – неможливо було кудись вийти... але я щасливий".

Нагадаємо, що зірка Барселони є одним із кандидатів на здобуття "Золотого м’яча" в рекордно молодому віці.

