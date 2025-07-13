Ламін Ямаль покинув когорту неповнолітніх, тому тепер потрібно шукати нових юних героїв.

Вінгер Барселони сьогодні (13 липня) святкує своє 18-річчя й автоматично перестає бути найдорожчим підлітком-футболістом за версією Transfermarkt. Відомий портал оцінює Ямаля в астрономічні 200 мільйонів євро – це найбільша цифра у світі футболу незалежно від віку.

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Новим лідером серед неповнолітніх стає Франко Мастантуоно, повідомляє Marca. Аргентинського півзахисника оцінюють у 30 млн євро, хоча насправді Реал цього літа заплатив Рівер Плейт 65 млн.

Мастантуоно недовго пробуде на вершині рейтингу, адже за місяць і йому виповниться 18. Наразі у топ-3 також входять Айюб Буадді з Лілля (28 млн євро) та Константінос Карецас з Генка (20 млн).

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