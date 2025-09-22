France Football розпочав церемонію вручення індивідуальних нагород "Золотого м’яча-2025". Першим лауреатом став Ламін Ямаль, якому вручили "Kopa Trophy".

Ця відзнака традиційно присуджується найкращому молодому футболісту світу. Цікаво, що Ямаль уже другий рік поспіль стає переможцем у цій номінації.

Минулого сезону футболіст Барселони допоміг команді здобути титул у Ла Лізі, провів 55 матчів у всіх турнірах, відзначившись 18 голами та 25 результативними передачами.

