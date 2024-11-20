Ямал став послом ЮНІСЕФ, повідомляє прес-служба організації. Чемпіон Європи скористався тим фактом, що 20 листопада відзначається Всесвітній день дітей.

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З нагоди цієї події Ямал знявся у відеоролику. "Чи знаєш ти, що всі діти мають особливі права, які захищають їх і допомагають їм зростати щасливими та здоровими? Ці права записані в документі під назвою "Конвенція про права світу". Чи знаєш ти, що гратися – це право? На щастя, в дитинстві я міг багато грати, і тепер мені пощастило, що я можу продовжувати грати.

Розкрити тобі секрет? Коли я виходжу на поле, я відчуваю себе все тією ж дитиною, якою був я тоді, яка досі любить грати з м'ячем. Коли мене запитують, як я можу так грати, я відповідаю, що головне – не боятися програти, і якщо я роблю помилку, я намагаюсь ще раз".