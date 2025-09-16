Ямаль сам вирішував, чи грати йому за збірну Іспанії – Барселона обурена
Лікарі збірної Іспанії повідомили Барселоні, що вінгер Ламін Ямаль сам ухвалював рішення щодо участі у матчах.
Ламін Ямаль самостійно вирішив, чи брати участь у матчах збірної Іспанії проти Болгарії (3:0) і Туреччини (6:0). Медики збірної Іспанії заявили, що рішення про участь у матчах вони залишають на розсуд самого футболіста. Це викликало невдоволення у представників Барселони – вони вважають, що це рішення мало бути ухвалено досвідченими медичними працівниками, а не 18-річним хлопцем. Про це інформує Diario Sport.
Барселона несправедливо звинуватила збірну Іспанії в травмі Ямаля – сторони знайшли винуватця
Раніше глава медичної служби Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF) Клаудіо Васкес і фізіотерапевт Хав'єр Галан, відповідальний за контроль за здоров'ям футболістів Барселони в національній команді, зв'язувалися з "блаугранас". Вони підтвердили, що Ямаль відчуває біль і не тренується. Вони також повідомили, що гравцеві ввели вольтарен, щоб полегшити дискомфорт. Незважаючи на це, Ламін зіграв за збірну.
Пізніше Ямаль пропустив матч з Валенсією в 4-му турі Ла Ліги (6:0) через дискомфорт в області паху. Головний тренер каталонської команди Ганс-Дітер Флік заявив, що вінгер грав за збірну Іспанії, відчуваючи біль.
