Ламін Ямаль самостійно вирішив, чи брати участь у матчах збірної Іспанії проти Болгарії (3:0) і Туреччини (6:0). Медики збірної Іспанії заявили, що рішення про участь у матчах вони залишають на розсуд самого футболіста. Це викликало невдоволення у представників Барселони – вони вважають, що це рішення мало бути ухвалено досвідченими медичними працівниками, а не 18-річним хлопцем. Про це інформує Diario Sport.

Барселона несправедливо звинуватила збірну Іспанії в травмі Ямаля – сторони знайшли винуватця

Раніше глава медичної служби Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF) Клаудіо Васкес і фізіотерапевт Хав'єр Галан, відповідальний за контроль за здоров'ям футболістів Барселони в національній команді, зв'язувалися з "блаугранас". Вони підтвердили, що Ямаль відчуває біль і не тренується. Вони також повідомили, що гравцеві ввели вольтарен, щоб полегшити дискомфорт. Незважаючи на це, Ламін зіграв за збірну.

Пізніше Ямаль пропустив матч з Валенсією в 4-му турі Ла Ліги (6:0) через дискомфорт в області паху. Головний тренер каталонської команди Ганс-Дітер Флік заявив, що вінгер грав за збірну Іспанії, відчуваючи біль.

