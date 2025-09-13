Барселона в неділю, 14 вересня, проведе перший домашній матч нового сезону Ла Ліги проти Валенсії. Напередодні гри Гансі Флік на прес-конференції розповів про ситуацію з ключовими футболістами.

За словами тренера, Ламін Ямаль не тренувався з командою та залишився працювати в залі через пошкодження, яке виникло під час виступів за збірну Іспанії. За словами тренера, Ямаль має пошкодження лобкової ділянки та точно не зіграє з Валенсією, участь у матчі з Ньюкаслом – під питанням. Наставник наголосив, що його турбує ставлення федерацій до фізичного стану гравців: "Він грав із болем. У збірній провів 79 і 73 хвилини, а між матчами навіть не тренувався. Це не турбота про футболістів, особливо про молодих. Мене це непокоїть" – заявив Флік.

Позитивна новина – після більше ніж року відновлення від важкої травми коліна лікарі надали дозвіл Марку Берналю вийте на поле. Молодий півзахисник уже готовий повернутися на поле й може потрапити у заявку на матч із Валенсією. Френкі де Йонг відновив тренування і має шанс зіграти, тоді як Гаві продовжує лікування травмованої правої ноги й залишається поза грою.

Нагадаємо, що вже наступного тижня Барселона розпочинає свої виступи в Лізі чемпіонів – 18 вересня каталонці зіграють з Ньюкаслом.

