Ямаль запізнився на вівторкове тренування Барселони і отримав догану від Гансі Фліка. Німецький прагматичний тренер Барселони вказав гравцеві на його помилку, але Ламін йому не повірив. Ямаль підійшов до Фліка, щоб перевірити його годинник і переконатися, що тренер не обманює.

Рафінья посварився з Фліком та штовхнув капітана Барселони після осічки з Бетісом – відео конфлікту

Раніше воротар Барселони Іньякі Пенья втратив місце в стартовому складі під час розіграшу Суперкубка Іспанії через запізнення. Саме тоді Флік випустив на поле Войцеха Щенсни, який застовпив за собою місце першого номера команди. Те ж саме стосується захисника Жюля Кунде, який був покараний так двічі за сезон.

Таким чином, Ямаль може бути підданий такому ж покаранню.

Матч Барселона – Борусія Д відбудеться в середу, 9 квітня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

Барселона розписала несподівану нічию з Бетісом – "блаугранас" не змогли скористатись провалом Реала