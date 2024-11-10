Вінгер Барселони Ламін Ямал не потрапив навіть до заявки команди на матч 12-го туру Ла Ліги проти Реал Сосьєдада.

Прес-служба Барселони повідомила, що Ямал відсутній у заявці команди на гру з Реал Сосьєдадом через пошкодження, отримане в грі проти Црвени Звезди в Лізі чемпіонів.

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"Ямал отримав важку контузію правої щиколотки в грі минулої середи проти Црвени Звезди в Белграді. Протягом останніх днів він проходив лікування, але дискомфорт досі не вщух. Його доступність буде визначена у ході відновлення", – йдеться у повідомленні.

Додамо, що Ямал потрапив до заявки збірної Іспанії, яка зіграє проти Данії (15 листопада) та Швейцарії (18 листопада) у Лізі націй. У поточному сезоні Ламін зіграв у 16 матчах, в яких відзначився 6 голами та 8 асистами.

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