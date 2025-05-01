Ламін Ямаль увійшов в історію Ліги чемпіонів, відзначившись у півфіналі проти Інтера (3:3).

Вінгер Барселони відзначився на 24-й хвилині першого півфіналу Ліги чемпіонів проти Інтера, забивши у віці 17 років і 291 дня, повідомляє OptaJose.

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Цей м'яч дозволив йому побити рекорд Кіліана Мбаппе, який раніше був наймолодшим автором гола у півфіналі ЛЧ – француз забивав у 18 років і 140 днів.

До слова, у сезоні 2024/25 Ямаль уже має 14 забитих м’ячів і 24 результативні передачі в 48 поєдинках за клуб.

17 - At 17 years and 291 days, Lamine Yamal is the youngest player to score in a @ChampionsLeague semi-final, surpassing Kylian Mbappé in 2017 (18 years and 140 days).



Leader. pic.twitter.com/TOR97CXBx3 — OptaJose (@OptaJose) April 30, 2025

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