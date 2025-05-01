Ямаль продовжує встановлювати рекорди – гол у ворота Інтера в ЛЧ допоміг зірці Барси обійти Мбаппе
11:36 - Читать на русском
Ламін Ямаль увійшов в історію Ліги чемпіонів, відзначившись у півфіналі проти Інтера (3:3).
завершено
24’ Ламін Ямаль
38’ Ферран Торрес
65’ Ян Зоммер
1’ Маркус Тюрам
21’ Дензел Дюмфріс
63’ Дензел Дюмфріс
1’ Маркус Тюрам
21’ Дензел Дюмфріс
24’ Ламін Ямаль
38’ Ферран Торрес
63’ Дензел Дюмфріс
65’ Ян Зоммер
Вінгер Барселони відзначився на 24-й хвилині першого півфіналу Ліги чемпіонів проти Інтера, забивши у віці 17 років і 291 дня, повідомляє OptaJose.
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Цей м'яч дозволив йому побити рекорд Кіліана Мбаппе, який раніше був наймолодшим автором гола у півфіналі ЛЧ – француз забивав у 18 років і 140 днів.
До слова, у сезоні 2024/25 Ямаль уже має 14 забитих м’ячів і 24 результативні передачі в 48 поєдинках за клуб.
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