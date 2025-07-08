Як зазначає Meczyki, у біографічній книзі "Ламін Ямаль. Історія хлопчика, який мріяв про Камп Ноу" розкривається інцидент, що трапився у 2023 році на зборі збірної Іспанії U-17.

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"Це було покарання за витівку, яка мала місце в Алгарве. У ній також брали участь Даніель Муньйос з Атлетіко та Хесус Фортеа з Реала. Усі троє робили дурні та безвідповідальні телефонні жарти. Вони дзвонили з невідомого номера та лякали психологиню з федерації. Жінка настільки злякалася, що повідомила про інцидент поліцію. Ця витівка дорого обійшлася, адже Ламін отримав серйозне покарання від Барселони – чотири матчі поза заявкою", – йдеться в уривку з книги.

Наразі Ямаль повертається з відпустки, яку частково проводив разом з Неймаром, і незабаром розпочне підготовку до нового сезону з Барселоною.

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