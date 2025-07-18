Барселона побила внутрішній рекорд продажів футболок завдяки ефекту Ламіна Ямаля. Як повідомляє Culemanía, у першу ж добу після презентації нової ігрової форми з десятим номером було реалізовано близько 70 тисяч футболок по всьому світу.

Ямаль став наступником Мессі – Барселона зробила символічний крок

Після офіційної презентації нового контракту з 18-річним вундеркіндом, каталонський клуб також підтвердив, що Ямаль тепер гратиме під знаковим №10 – символом, який носили Мессі, Роналдінью та Марадона. Форма з його прізвищем миттєво стала хітом у магазинах Барселони та в інтернеті, зокрема Nike доставила продукцію до 170 країн.

Середня ціна футболки – 145 євро (у продажу три типи: базова за 114,99, середня за 134,99 і преміум за 184,99). Відтак, уже в перші 24 години клуб заробив близько 10 мільйонів євро лише на новому номері Ямаля.

У Барселоні спростували чутки про "солд-аут" – навпаки, наголошують, що запаси великі, а мережа продажів працює 24/7. Лише на офіційній точці продажів на стадіоні задіяні 24 каси, щоб оперативно обслуговувати фанатів.

Попит не обмежується Іспанією – ефект охопив увесь світ, і в Барселоні вже говорять про те, що саме цей продаж може стати рушієм до нового історичного рекорду виручки BLM (Barcelona Licensing & Merchandising) у сезоні 2025/26.

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