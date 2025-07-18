Ямаль переписує всі рекорди: зірка Барселони приніс клубу 10 мільйонів євро за один день
Старт продажів нової футболки Ламіна Ямаля викликав шалений ажіотаж.
Барселона побила внутрішній рекорд продажів футболок завдяки ефекту Ламіна Ямаля. Як повідомляє Culemanía, у першу ж добу після презентації нової ігрової форми з десятим номером було реалізовано близько 70 тисяч футболок по всьому світу.
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Після офіційної презентації нового контракту з 18-річним вундеркіндом, каталонський клуб також підтвердив, що Ямаль тепер гратиме під знаковим №10 – символом, який носили Мессі, Роналдінью та Марадона. Форма з його прізвищем миттєво стала хітом у магазинах Барселони та в інтернеті, зокрема Nike доставила продукцію до 170 країн.
Середня ціна футболки – 145 євро (у продажу три типи: базова за 114,99, середня за 134,99 і преміум за 184,99). Відтак, уже в перші 24 години клуб заробив близько 10 мільйонів євро лише на новому номері Ямаля.
У Барселоні спростували чутки про "солд-аут" – навпаки, наголошують, що запаси великі, а мережа продажів працює 24/7. Лише на офіційній точці продажів на стадіоні задіяні 24 каси, щоб оперативно обслуговувати фанатів.
Попит не обмежується Іспанією – ефект охопив увесь світ, і в Барселоні вже говорять про те, що саме цей продаж може стати рушієм до нового історичного рекорду виручки BLM (Barcelona Licensing & Merchandising) у сезоні 2025/26.
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