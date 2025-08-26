18-річний вінгер Барселони Ламін Ямаль опублікував у своєму Instagram спільну фотографію з 25-річною співачкою Ніккі Ніколь. На фото можна побачити святковий торт, повітряні кульки і квіти – дівчина відсвяткувала свій день народження.

Барселона знищила команду Фабрегаса – Рашфорд не забив у порожні ворота, феєрія Ямаля і Ферміна

Раніше повідомлялося, що футболіста бачили, як він цілувався з аргентинкою. Незабаром після того, як журналіст закликав Ямаля і Ніколь підтвердити роман, дівчина виклала ролик під пісню The Boy Is Mine ("Цей хлопчик – мій") і підморгнула в камеру в кінці відео.