Асоціація людей з ахондроплазією та іншими формами карликовості розкритикувала Ламіна Ямаля, який використовував карликів з метою розваги на святкуванні свого 18-річчя.

Ямаль віддав "корону" новачку Реала – відомо, хто тепер найдорожчий підліток у світовому футболі

"Ми засуджуємо наймання людей з карликовістю для розваг на вечірці Ламіна Ямаля. Асоціація буде вживати заходів як у правовому, так і в соціальному полі, щоб заподіяти такій поведінці", – цитує заяву організації AS.

Додамо, що зірковий вундеркінд Барселони влаштував пишне свято 13 липня з нагоди свого повноліття. На захід було запрошено чимало знаменитостей: стрімерів, футболістів, блогерів та різноманітних співаків.

Челсі виграв Клубний чемпіонат світу-2025, шокувавши ПСЖ трьома голами до перерви – Палмер оформив 2+1