Як інформує офіційний сайт клубу, з нового сезону 18-річний Ямаль виступатиме під 10-м номером. Його нова угода розрахована до літа 2031 року.

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"Це була моя мрія з самого дитинства. Я і моя сім'я дуже щасливі. Барселона – моє життя, мій дім, я тут з семи років. Для всіх дітей в Ла Масії потрапити в першу команду – мрія, і я роблю це. Я сподіваюся перемогти, насолоджуватися цим і продовжувати перемагати, тому що я молодий. Я з нетерпінням чекаю можливості грати на новому стадіоні.

Це продовження контракту означає, що я продовжу грати за клуб всього мого життя, отримуючи від цього задоволення. Я не відчуваю ніякого тиску. Ми всі щасливі. Прийшов час насолоджуватися грою під іншим номером, але з тією ж метою.

Чи тисне на мене новий ігровий номер? Мессі проклав свій шлях, я прокладу свій. Тепер він перейде від Ансу Фаті до Ламіна. Я буду працювати з усіх сил, віддам всього себе і зроблю всіх уболівальників щасливими, як на полі, так і вдома. Мессі, Роналдінью і Марадона? Постараюся продовжити їхню справу.

Бабуся? Через неї ми трохи запізнилися на церемонію. Вона була в Марокко, і без неї я б не зміг зробити щось настільки особливе. Я повинен подякувати їй за все, що вона для мене зробила", – заявив Ямаль.