Вінгер Барселони Ламін Ямаль досі не повернувся до тренувань з командою після ушкодження.

Ламін Ямаль не був присутній на тренуванні "кулес" перед грою з Ов'єдо, інформує Mundo Deportivo.

Ймовірно, 18-річний вінгер пропустить четвертий матч поспіль. Повернення зірки Барселони очікується вже 28 вересня у грі сьомого туру Ла ліги проти Реал Сосьєдада.

У зустрічі з басками Гансі Флік планує дати ігровий час і максимально підготувати Ямаля, щоб у матчі другого туру ЛЧ проти ПСЖ Ламін був у своїй найкращій формі.

Додамо, що Ямаль в сезоні 2025/26 зіграв лише 3 матчі. В його доробку 2 голи та 3 асисти.

Гра Барселона – ПСЖ відбудеться 1 жовтня о 22:00 за київським часом.

