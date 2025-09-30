"Ніколи не можна знати напевно, чи гарний це момент. Це інше змагання, граємо проти найкращої команди минулого сезону. Мені дуже подобається стиль ПСЖ. Мені подобаються їхні футболісти і тренер.

"Шанс на реванш для Барселони": Педрі – про матч з ПСЖ в ЛЧ та порівняння з Іньєстою і Хаві

Календар – це частина цього бізнесу, доводиться мати справу з травмами. Усі тренери хочуть мати гравців готовими. Ми сподіваємось, що вийде хороший матч. Маємо працювати над своїм планом на гру. Завтра легко не буде, адже ПСЖ теж хоче володіти м'ячем, добре пресингує. Від першої і до останньої хвилини ми маємо грати на найвищому рівні. Це Ліга чемпіонів.

Потрібно обирати правильних гравців на ідеальні позиції, тому я змінюю захисників. У моїй команді є велика якість, і маємо нею керувати. Тільки й усе. Це не тому, що я не знайшов постійної пари центрбеків – усе залежить від характеристик суперників.

Не люблю, коли Ламіна занадто звеличують. Йому 18 років. Він має зосередитися на важкій роботі. У нього є талант, і зараз він на дуже високому рівні. Але щоб піднятися на один чи два рівні вище, а він може це зробити, потрібно продовжувати працювати. Футбол – це не лише атака, а й захист.

Протягом 90 хвилин нам знадобляться і Ферран Торрес, і Роберт Лєвандовскі. Побачимо, хто вийде з перших хвилин. Педрі справді додав. Усі бачать, що він робить на полі. Але для команди важливо мати лідера саме в центрі поля. На своїй позиції Педрі може бути лідером, і він прогресує. Завжди висловлює свою думку, коли є що обговорити, не завжди каже "так". Для мене це важливо.

Ми Барса, звісно. Ми – фаворити. Але це важка робота, довгий шлях", – цитує Фліка AS.

