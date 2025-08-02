Зірки Барселони Ламін Ямаль і Роберт Лєвандовскі взяли участь у медійній колаборації команди.

Як повідомляє офіційний акаунт Барселони в мережі Х, Ламін Ямаль разом із партнерами по команді зустрілися з K-pop гуртом ITZY у Сеулі та влаштували змагання з танцювальними рухами.

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До активностей долучилися, зокрема, Роберт Лєвандовскі та Алехандро Бальде – футболісти повторювали фірмові жести ITZY та демонстрували власні святкування голів.

Партнерство клубу зі Spotify пов’язало Барсу з музичною індустрією: команда випускала спеціальні комплекти з логотипами Drake, Coldplay, Karol G, The Rolling Stones, Rosalía та Travis Scott. Колаборації приносять значні доходи й розширюють глобальну присутність бренду – ITZY стали новими медійними партнерами на цьому турне.

Барселона перебуває в Азії на передсезонному турне: каталонці вже перемогли Віссел Кобе 3:1 у Японії та ФК Сеул 7:3 у столиці Південної Кореї. Наступний контрольний матч – у понеділок проти південнокорейського Тегу.

Після цієї гри повернеться до Європи, де візьме участь у Кубку Жоана Гампера проти Комо – це буде фінальна репетиція перед стартом Ла Ліги.

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