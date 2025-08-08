Ламін Ямаль і Роберт Лєвандовскі були оштрафовані УЄФА на 5 тисяч євро кожен за порушення Антидопінгового регламенту після останнього матчу Барселони в єврокубках, інформує Marca. Керівний орган вважає, що обидва гравці не виконали вказівки інспектора антидопінгового контролю (стаття 21.8) і не з'явилися негайно на контрольний пункт (стаття 21.10 (a), як того вимагає регламент.

Гансі Флік, який перебував на лаві запасних, був оштрафований на 20 тисяч євро і дискваліфікований на один матч у клубних турнірах УЄФА за порушення загальних принципів поведінки. Його заступник Маркус Зорг отримав аналогічні фінансові та спортивні санкції з тих же причин.

Рішення Комітету з контролю, етики та дисципліни також поширюється на Барселону, яка має сплатити штраф у розмірі 5250 євро за кидання вболівальниками предметів і 2500 євро за запуск феєрверків.

