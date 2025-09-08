У матчі Іспанії та Туреччини стався конфліктний епізод між Ардою Гюлером та Ламіном Ямалем.

У відборі до чемпіонату світу збірна Іспанії без шансів розгромила Туреччину – 6:0. Центральними фігурами вечора стали Ламін Ямаль з Барселони та Арда Гюлер з Реала, які зіткнулися у напруженому епізоді.

Ямаль без паспорта вирвався з Туреччини – допомогли зв'язки з місцевими органами влади

Ямаль провів яскравий матч і відзначився двома асистами. Гюлер же не витримав емоцій після шостого гола і двічі штовхнув 18-річного суперника. Ямаль не відступив, і ситуація могла перерости в більший конфлікт, але гравців швидко розтягнули партнери.

Цікаво, що перед грою Гюлер висловлював повагу до таланту футболіста Барселони: "Я не здивований тим, що робить Ламін Ямаль, адже він має великий талант. Він зробить усе, щоб ускладнити нам життя, але ми також маємо потенціал і зіграємо з великою впевненістю".

Для Туреччини матч став справжнім розчаруванням, тоді як Іспанія знову підтвердила статус фаворита групи. Водночас протистояння Ямаля та Гюлера лише додало інтриги перед майбутнім Ель Класіко в Ла Лізі, який відбудеться 26 жовтня на Сантьяго Бернабеу.

